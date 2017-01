Candice Swanepoel dettagli hot di un angelo

12:36 - Il segreto per fare l'angelo? Un fisico da sballo, un viso splendido, gambe da sogno, seno perfetto. A riassumere in pochi scatti i dettagli che fanno la differenza tra una modella qualunque e un Angelo di Victoria's Secret è Candice Swanepoel che pubblica alcune foto scattate durante uno shooting in riva al mare tra topless bollenti e gambe chilometriche.

Candice sorride all'obiettivo e pubblica sul suo profilo social tutte le immagini del backstage mostrando il suo corpo incantevole su una spiaggia bianca e acqua cristallina. Ma poi aggiunge anche alcuni video sensuali in cui, coperta da un abito scollatissimo (sotto chiaramente non porta il reggiseno), pieno di frange, balla sinuosa ancheggiando e facendo ballare il dècolletè. Da non perdere per tutti i suoi follower!