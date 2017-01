Candice Swanepoel, capezzolo sfuggente

13:00 - In passerella a San Paolo in Brasile la sua bellezza non passa inosservata, specie se dalle trasparenze, sotto la giacca, spunta inavvertitamente un capezzolo. Candice Swanepoel, angelo di Victoria's Secret tra i più gettonati e pagati, non avrebbe bisogno di questi "mezzucci" per surriscaldare l'atmosfera.

Le sue curve perfette, il suo sex appeal basterebbero da soli. Siamo abituati a vederla in bikini o lingerie succinta, ma le nudità svelate e inaspettate si sa, hanno sempre un effetto dirompente, specie se improvvisate. In passerella alla sensualissima Candice sfugge quindi un capezzolo, che fa capolino dalle trasparenze della camicia e un angelo innocente si trasforma per poco in un diavolo tentatore e provocante.