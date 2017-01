Cameron Diaz, ma è proprio lei?

09:55 - Il volto che sorride e un'espressione di orgoglio nei bellissimi occhi azzurri. Cameron Diaz in versione "nature" senza trucco e senza inganno ammicca su Instagram con la copia del suo libro appena uscito stretto sul petto: One of my proudest moments! Receiving the first bound copy of The Body Book!! @thebodybook LADIES!! I wrote this book for YOU and YOUR BODY.. And I'm so excited to share it with you!!", cinguetta l'attrice.

Bellissima, come sempre, ma quasi irriconoscibile, la splendida Cameron, che ha da poco compiuto 41 anni, ha sempre dichiarato di essere soddisfatta di sé e del suo corpo, senza bisogno di ritocchi e artifici e che invecchiare non le ha mai fatto paure. Anzi! E in questo scatto eccola in tutta la sua naturalezza, affascinante anche senza trucco, le rughette di espressione sugli occhi ridenti e i capelli senza acconciatura.



Al momento impegnata sul set del suo nuovo film "Annie", Cameron Diaz, 41 anni, star di tante pellicole cult del cinema hollywoodiano, da "Tutti pazzi per Mary" a "Charlie's Angels", debutta nell'editoria con "The Body Book", un libro scritto di suo pugno su come scegliere la giusta e corretta alimentazione. Un libro per aiutare le giovani donne e la adolescenti a mantenersi in salute senza inseguire l'abbaglio della forma perfetta, ma soprattutto sfatando il mito del dover essere magre a tutti i costi. In "The Body Book" anche i consigli di star del calibro di Jennifer Lopez e Gwyneth Paltrow... Se seguire i loro consigli portasse a restare belle e affascinanti come loro, il libro di Cameron avrebbe tutte le carte in regola per diventare un best seller!