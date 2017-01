Calendari 2014, i mesi più bollenti delle showgirl

11:14 - I calendari possono essere il punto di partenza, o di arrivo, delle soubrette. Tutte, o quasi, hanno ceduto alla tentazione di posare per dodici mesi ad alto tasso erotico. E quest'anno non è stato certo da meno, tra le habituè e le new entry anche il 2014 vedrà le sue showgirl appesa al muro. Basti pensare agli scatti erotici di Raffaella Fico , che ha regalato ai suoi fan un vero e proprio anno al cardiopalma.

Trasgressiva e provocante più che mai anche Marika Fruscio che, grazie agli scatti di Bruno Olivero, interpreta una donna moderna che vive la sua vita mostrando le sue diverse facce e personalità senza rinunciare alla sua prorompente fisicità. Kyra Kole ammalia con il suo corpo giovane mentre posa per un 2014 che lascia pochissimo spazio all'immaginazione ma innesca le più pericolose fantasie. Uma Thurman di rosso vestita diventa musa e madrina per il calendario Campari che, in quattordici scatti, rappresenta le diverse culture di ogni angolo della Terra.



In lingerie per beneficenza, invece, Elisabetta Gregoraci e le hostess della Ryanair . Se per la Signora Briatore è un ritorno al passato dopo anni di "morigeratezza", per le signorine della compagnia aerea, invece, è ormai una tradizione che va avanti dal 2008. Immancabile "The Cal" , il calendario firmato Pirelli che da 50 anni immortala le più belle. Per l'occasione sono stati scelti gli scatti d'autore di Helmut Newton, datati 1986. E se tutto questo non è abbastanza, ecco il 2014 di Cheryl Cole : shorts mozzafiato e sex-appeal da vendere. Non sono mancati anche quelli più "caserecci": dalle modelle per un giorno di Lodi a quello ironico e divertente di Miss Mamma Italiana .