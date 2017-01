Britney Spears sciatta in pigiama

11:17 - Quando non canta Britney Spears dimentica la sua indole sexy. Se nell'ultimo video "Work Bitch" appariva mezza nuda e super seducente, negli scatti recenti dei paparazzi la cantante ricorda più una casalinga disperata. Sciatta, con un pigiamone sformato, capelli raccolti, arruffati e un'espressione quasi addormentata, Brit fa rimpiangere ai fan i suoi balletti provocanti.

Dalle smorfie di disgusto nemmeno la cantante pare essere molto felice di venire ripresa in queste condizioni. Eppure non è mica una novità: da sempre la Spears alterna momenti ad alto tasso erotico ad altri dove l'eros è sotto la suola delle scarpe. O delle ciabatte, in questo caso.

Niente paura, quindi. Al momento giusto Britney tirerà fuori una mise mozzafiato dal cilindro, lasciando di nuovo tutti a bocca aperta. The show must go on.