Bobo Vieri sfoggia la sua nuova brunetta

09:38 - Sdraiato su un lettino da spiaggia a Miami Christian Vieri, in versione "vitellone" in vacanza, flirta con una bella e misteriosa brunetta dalle curve super sexy. L'ex calciatore non si smentisce mai , appena in Italia arriva l'inverno, lui va a svernare al caldo e accanto a sé predilige le more...

Dalla Canalis alla Satta nel carnet di Bobo le brune sono in netta maggioranza. E la fama di latin lover dell'ex attaccante ormai è nota. Non sorprende quindi che i fotografi l'abbiamo "spiato", tatuato e in perfetta forma, durante uno dei suoi momenti tattici da manuale del bel seduttore. Prima quattro chiacchiere amabili in riva al mare, qualche tenerezza e una inequivocabile intimità fisica, lei gli si avvicina come per ascoltare qualche sussurro all'orecchio e ricevere un bacio, poi lui va a comprare dell'acqua e della frutta, mentre la sexy brunetta va a fare un bagno. Bobo non si smentisce mai, un vero vitellone da spiaggia e le sue prede sono tutte bellezze da dieci e lode.