Boateng, debutto social

09:28 - Ora su Instagram c'è anche Kevin Prince Boateng. Il calciatore dello Shalke 04 nonché fidanzato di Melissa Satta, incinta al quinto mese di gravidanza, non ha resistito alla tentazione social e dopo una lunga riflessione ha deciso di seguire le orme della compagna e aprire il suo profilo con tanto di selfie e foto di coppia.

Del resto la coppia ha affidato proprio al web perfino l'annuncio della loro dolce attesa. Un messaggio per i tanti followers che ogni giorno li seguono per sapere cosa fanno e cosa pensano e guardarli in una sequenza infinita di autoscatti davanti allo specchio. Ora che Meli è incinta, gli aggiornamenti saranno ancora più attesi e i fan non vedono l'ora di veder crescere il pancino della Satta e la gioia del calciatore.