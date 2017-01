Bikini sotto il sole di... novembre!

12:04 - Non fatevi ingannare dall'abbassarsi delle temperature: anche se il calendario segna l'avvicinarsi dell'inverno, le vip non demordono e continuano a sfoggiare il bikini. Fisici scolpiti e location da sogno per quelle che alla tintarella non sanno proprio rinunciare. Dalla Gregoraci a Marrakech all'immancabile Zardo from Ibiza, le starlette non rinunciano a farsi baciare, e scaldare, dagli ultimi raggi di sole.

Lola Ponce approfitta del compleanno della piccola Erin per sfoggiare il suo bikini rosso fuoco e il suo fisico scolpito sulla sabbia calda di Miami. Sempre in spiaggia anche Bar Refaeli che, inspiegabilmente single, passa la maggior parte del suo tempo ad allenarsi da sola. Sensuale, da bravo Angelo, Alessandra Ambrosio che cinguetta sorniona: "Forever on vacation".



In piscina, a cavallo di un coccodrillo, c'è Elena Morali: la biondina, fidanzata con Gue Pequeno, delizia così i suoi followers. A brodo vasca anche Rihanna. Sexy come non mai la pantera delle Bahamas offre alla fotocamera un primo piano del suo prosperoso lato B. Irresistibile anche la nostra Eli Canalis che, stanca di postare foto senza trucco e in pigiama, stupisce tutti con un semi-nudo in spiaggia. Il sole di LA, si sa, può dare alla testa.



Sempre in splendida forma anche la futura mamma-tris Claudia Galanti che continua a sfoggiare una linea perfetta nonostante il lieto evento si avvicini: pancia piattissima e forme da diva, la paraguaiana si stende al sole beata. In vacanza anche Stefano Bettarini: fisico da Baywatch e slip decisamente attillati, l'ex calciatore saluta le sue fan dall'altra parte dell'oceano. Tra uno shooting e l'altro, invece, Alessia Ventura e Candice Swanepoel ne approfittano per rilassarsi: tra Giamaica e Brasile le due modelle possono vantare una tintarella niente male... E che dire della sexy Cristina Buccino? Per lei lo shooting in bikini è davvero bollente.