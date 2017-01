Beyoncè sexy in bustier su Instagram

11:56 - Un bustino bianco tutto pizzi e trasparenze, i capelli raccolti in maniera selvaggia, gli occhi semi chiusi e su Instagram Beyoncé è più sexy e seducente che mai in uno scatto mozzafiato che risalta il suo décolleté e il profilo del suo volto bellissimo. In attesa del suo nuovo album, che non uscirà prima del 2014 e del docu-film musicale sulla sua vita in uscita il 25 novembre, la splendida cantante stuzzica l'appetito dei suoi numerosi fans sul social.

Qualche scatto prima rieccola in versione paracadutista mentre si lancia dalla torre più alta della città e poi in versione mamma, con la piccola Blu Ivy, vista di schiena in riva al mare, il lato B "prosperoso" in primo piano. Beyoncé non sbaglia un colpo, un'artista e una donna completa, che sa valorizzare la sua bellezza e la sua femminilità, anche e soprattutto dopo essere diventata madre.