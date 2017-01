Belen, supersexy, abito a sirena e marito al fianco

13:37 - Avvolta in un abito a sirena color cipria e coperta da un bolerino di pelliccia scuro, Belen è apparsa più bella che mai. Corpetto strettissimo, seno in evidenza e un sorriso raggiante, la Rodriguez al Principe di Savoia è arrivata con il marito Stefano De Martino, mano nella mano, per ricevere il premio Donna dell'Anno. Sorridente e sensuale la showgirl, come sempre, ha incantato tutti.

Premiata per la sua versatilità e le sue capacità come cantante, ballerina, conduttrice e attrice, Belen non dimentica la giusta dose di ironia e si lascia fotografare mentre scherza, a tavola, con Stefano. Labbra fintamente imbronciate e tovagliolo in aria, mentre il maritino sogghigna malizioso. Tra i due l'amore va a gonfie vele e su Instagram lei fa la sua ennesima dichiarazione:"Un uomo in smoking! #eioloamo".



Alla serata erano tutti lì per festeggiare l'argentina con tanto di torta e attestato, consegnato dall'amico e direttore di "Chi" Alfonso Signorini. Ad organizzare l'evento la presidentessa dell'Associazione Amici della Lirica, Daniela Javarone, elegantissima nel suo abito nero. Durante la serata sono stati consegnati anche altri premi: all'associazione benefica Terre des Hommes, nella persona di Donatella Vergari, e all'imprenditore dell'anno Massimiliano Mugnai, per le sue calzature amate anche da Quentin Tarantino.