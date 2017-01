Belen, sull'altalena in slip e reggiseno

10:45 - Slip e reggiseno sull'altalena immersa nel verde della campagna. Un panorama mozzafiato per l'ennesima cartolina social di Belen. La sposina è in campagna e adora stare in mezzo alla natura. Anche se addosso ha solo la biancheria intima. Le ultime immagini postate su Instagram da Belen raccontano di un paesaggio romantico e silenzioso animato solo dal suono dell'altalena che culla le curve della showgirl e dai colori del corpo mezzo nudo.

Sexy e affascinante davanti al camino con i tacchi a spillo e un look seducente o semisvestita tra gli alberi, la Rodriguez regala ai suoi followers un album di foto che lasciano senza fiato. Sta realizzando l'ennesimo shooting e come sempre lo condivide per la gioia dei suoi fan. Dai primi piani in cui appare splendida alle foto in cui mostra il corpo sinuoso ondeggiare in un video provocante in lingerie.