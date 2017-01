Belen Rodriguez, specchio delle mie brame...

10:53 - Sorride, ammicca, si mette in posa, fa il broncio, manda un bacio...Un clic, l'autoscatto è servito e Belen è alla portata di tutti. Magie del social, di cui la showgirl argentina è un'autentica fan e regina: "Più di tutti amo Instagram", racconta a Oggi: "Mi piace la fotografia". 467 mila i suoi seguaci e 3 milioni i "Mi piace" su Facebook. Una vera social star, che ama postare i suoi "selfie"... solo se sono belli.

"Mai inquadrarsi dal basso e fare sempre attenzione che il telefono sia più in alto del viso. Poi controllare le luci, fare più scatti e prendersi il tempo necessari per rivedere le foto, senza fretta". A dettare le regole dell'autoscatto perfetto è Belen stessa: "Mi è sempre piaciuta la fotografia, fissa istanti della tua vita, non li fa invecchiare".



E i social pullulano dei suoi selfie. I più belli s'intende, perché Belen non lascia nulla al caso. Non per niente è la più sexy del 2013, secondo un sondaggio condotto tra i lettori di Oggi. E la più cliccata del Web. Specchio, specchio delle mie brame chi è la più bella del reame? La showgirl colleziona record e pole position, cura la sua immagine nei minimi particolari, anche quando sono i paparazzi ad immortalarla.



Nulla è lasciato al caso. Fa parte del gioco e Belen lo sa, le regole le detta lei però, con la sua irresistibile bellezza, le sue curve mozzafiato e quel pizzico di vanità femminile, che l'hanno resa una vera e propria icona social.