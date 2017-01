Belen Rodriguez sfoggia le sue sexy grazie

11:06 - Leggings leopardati e canotta con scollatura mozzafiato, Belen posta un autoscatto sul divano, décolleté in primo piano e capelli su un lato, da perfetta femme fatale. E non è finita. Santiago dorme a casa con Stefano e la sexy showgirl esce con l'amica Canalis. Il look non passa inosservato. La Rodriguez è praticamente vestita solo con una camicia, che salendo in auto si solleva svelando... quasi tutto. Che "femmina" sexy!

"Io sono femmina, non mi lasciare sola, tradire è un attimo e indietro non si vola..." così recita "Femmina Bella", la canzone di Cristiano Malgioglio, che, stando alle indiscrezioni, Belen potrebbe riproporre in spagnolo, in veste di cantante. E il testo le si addice e si addice bene anche a questa serata piccante tra amiche in cui Miss Rodriguez è proprio una "femmina bella" e così, sola, senza accompagnatori, un bocconcino molto appetitoso...



Gran divertimento al Petit Bistrot con Elisabetta Canalis e Simona Miele. Belen è scatenata, i suoi uomini dormono beatamente a casa e lei si concede una serata di "libera uscita". Una notte brava in cui la showgirl argentina è apparsa più "smart" che mai. Smagliante e bellissima in camicia rossa legata in vita, le lunghissime gambe scoperte quasi dall'inguine in giù e tacchi vertiginosi. Il siparietto bollente è d'obbligo e mentre Belen sale in auto, la camicia si alza fino al lato B...