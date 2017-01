Belen Rodriguez, sexy in camerino con Santiago

10:02 - Pomeriggio di shopping milanese per mamma Belen con Santiago e un'amica. La showgirl prova vestiti nel camerino di un negozio, senza separarsi mai dal suo piccolo e i flash immortalano le sue curve sexy e un lato B mozzafiato avvolto in leggings rossi. Poi serata al Petit Bistrot con Elisabetta Canalis e scatto romantico con Stefano su Instagram... Cosa desiderare di più?

La bella argentina è l'immagine della felicità e della perfezione. Mamma premurosa e affettuosa, che anche durante lo shopping non smette di coccolarsi il suo Santiago, amante e moglie sensuale e romantica con Stefano De Martino, con cui posta uno scatto "innamorata" e scrive: "Noi niente più". E poi icona sexy dello showbiz italiano, ma anche spensierata e divertente compagna di serate con gli amici e donna di successo e in carriera.



Belen non ha sbagliato un colpo e nella sua tabella di marcia procede a testa alta e senza esitazioni, percorrendo la strada che ha scelto senza voltarsi indietro. Sexy e determinata, una donna coi pantaloni insomma, che sulle sue curve conturbanti, oltre a denotare chi prende le decisioni, hanno anche l'effetto di far volare l'immaginazione erotica di molti.