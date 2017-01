Belen Rodriguez, sexy in abito retato dietro le quinte

12:47 - Le curve sinuose e feline inguainate in un abito lungo retato. Dietro le quinte di Italia's Got Talent Belen si prepara per andare in scena: " Sono pronta!!! Mamma che ansiaaaaa! aiutatemi!!! stomorendo tremanolegambe". La diretta insomma fa ancora paura alla bellissima showgirl argentina, che sfoggia una elegantissima mise e i capelli legati a coda di cavallo.

Sempre più sensuale, sempre più sexy. Poi ecco qualche scatto dalle prove, Belen vestita da fragola e con Annichiarico. L'ultima foto è scattata fuori dagli studi, a notte inoltrata: "E questa patata ora se ne va a dormire!!!! notte!!!". E' andata bene anche questa volta, per Belen è ora di tornare a casa. L'album social della bella argentina però non è finito qui. Scorrendo, solo qualche giorno fa, rieccola con Stefano De Martino, Santiago e altri amici tra cui Alfonso Signorini e l'immancabile bionda Patrizia Griffini, “petineuse” del Grande Fratello e testimone di nozze, dopo una serata trascorsa al ristorante milanese la Briciola. E le recenti "memorie" su Instagram continuano con scatti che documentano le impegnatissime giornate della showgirl tra spot e “prove musicali”. Instancabile e bellissima, sempre lei, sempre Belen.