Belen Rodriguez "ruba" il ciuccio a Santiago

11:11 - La sciarpa in testa come un cappuccio, Santiago in braccio e le mani occupate, è così che il ciuccio del piccolo finisce... nella bocca della mamma. Scatto imperdibile per i paparazzi sempre alle calcagna della showgirl, che si diverte a posare in questa inedita versione e poi fa anche la linguaccia al fotografo...

La bella mammina argentina, sempre super sexy anche con questo look da "suorina" in leggings leopardati, esce dal ristorante Petit Bistrot a Milano, dove ha pranzato con Stefano De Martino e Santiago, poi "lascia" il bebè al maritino e si prende un pomeriggio libero con gli amici.



Passeggiata per il centro con Simona Miele e il testimone di nozze Giuseppe Di Cecca e tante smorfie ai paparazzi.



Stefano intanto piega il passeggino e lo mette in macchina per poi andare via con Santiago. Impegni separati e divisione dei ruoli... la famiglia DeMartinez è una famiglia davvero moderna.