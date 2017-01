Belen Rodriguez, regina sexy delle serate mondane e benefiche

10:14 - Un mini abitino argentato e luminoso con décolleté mozzafiato e tacchi vertiginosi. Al "Gentleman Christmas Gala For Pupi", cena a scopo benefico dedicata ai colori dell'Inter e alla solidarietà, l'attrazione principale è stata Belen, ospite d'onore, bellissima e super sexy accanto al suo Stefano De Martino.

I fotografi non l'hanno mai persa di vista e Belen ha posato, come una diva, un ruolo che ormai le calza a pennello. Prima con Javier Zanetti, poi davanti al cartellone che pubblicizzava la serata e poi ancora con il suo uomo accanto. Raggiante, splendida come e più di sempre. Alla serata la protagonista è stata lei, ammirata, desiderata, fotografata.



Nominata "Donna dell'anno" qualche giorno fa la showgirl argentina continua la sua scalata nel mondo dello showbiz e non solo. Anche sui social la regina è lei. Su Facebook Belen ha infatti raggiunto i 3 milioni di followers, come ha annunciato con uno scatto inequivocabile su Instagram, dove mostra il numero 3 milioni tatuato sul braccio e ad eventi e serate è lei l'ospite più richiesto.



Ma tra i mille impegni la sexy showgirl trova anche il tempo per fare la donna di casa. Eccola in uno scatto postato di recente in cui porta a tavola una padella con gustosissime (all'apparenza!) omelette. Il look è, come al solito, super sensuale: minigonna e collant e canotta. Se tutte le donne di casa vestissero così!