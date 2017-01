Belen Rodriguez in minigonna si aggiusta i collant...

09:51 - I collant trasparenti, una minigonna... ai minimi termini e et voilà, lo shopping di Belen si trasforma in siparietto bollente, con cosce e lato B allo scoperto. Quando poi la showgirl si siede, accavalla le gambe, si aggiusta le calze, l'immaginazione vola ed è show quasi a luci rosse.

Look casuale minimal per la sexy argentina, accompagnata per compere natalizie della fidata assistente Antonia. Prima un salto in gioielleria, poi in una boutique di borse. Infine pausa caffè alla Nespresso. I paparazzi alle calcagna.



In forma perfetta Belen sfida i rigori dell'inverno con una minigonna quasi inguinale. Un gran bel vedere per passanti e fotografi, con quello stacco di gambe lunghe e sinuose che sarebbe davvero un peccato non mostrare a tutti.



Su Instagram poi la bella argentina posta uno scatto dalla palestra. sul tapis roulant. E' così che Belen si tiene in forma: "Forza rodriguez!!!! y123!!! amoverelculo", cinguetta e i risultati sono da dieci e lode.