Belen Rodriguez e Stefano De Martino a letto abbracciati

13:06 - Lui è a petto nudo, i tatuaggi ben in vista, gli occhi chiusi, lei gli dorme appoggiata nell'incavo del braccio. Belen e Stefano De Martino condividono l'ennesimo scatto intimo e privato con i fan: "Buenas noches buena gente!!! a domani!" scrivono i due neo-sposini, che si fanno immortalare nel loro letto con tanto di spalliera a specchi....

La showgirl argentina e il ballerino di “Amici” non perdono occasione per ribadire quanto siano innamorati e felici, ma soprattutto soddisfatti della loro happy family. Santiago cresce sereno, circondato dall'affetto e dalle cure del clan DeMartinez, Belen e Stefano si danno da fare, genitori premurosi e pieni di attenzioni per il loro piccolo, ma anche sposi teneri e innamorati e professionisti impegnati, ognuno nella propria carriera. E sui social la loro vita privata è sotto gli occhi di tutti.



Ecco Stefano che porta a casa il girello per i primi passi di Santiago: “Un giorno mi chiederai le chiavi della macchina ma per oggi partiamo dal girello!", cinguetta il ballerino. Poi rieccolo mentre balla e raccoglie applausi, dolcemente abbracciato a Belen, oppure con il piccolo tra le braccia.



E poi c'è Belen, scatenata con le amiche nella sua serata libera, o mentre prova abiti nel camerino di un negozio con Santiago in braccio, poi rieccola con gli occhi pieni d'amore per il suo uomo, o mentre bacia sulla bocca il suo bambino... E su Facebook la showgirl pubblica l'intero album delle nozze, per condividere con tutti uno dei momenti più magici della sua bellissima vita.