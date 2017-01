Belen Rodriguez è diventata rossa

09:42 - E' stata bionda, scura, liscia, riccia e persino con i capelli corti, adesso Belen è diventata rossa. Su Instagram la showgirl posta uno scatto del suo nuovo look: "Rouge" cinguetta e il colore caldo e fiammeggiante le dona moltissimo.

Da Aldo Coppola, parrucchiere delle star, la bella argentina fa un altro autoscatto, seduta sotto le sapienti mani dell'hair stylist prima del cambio colore e poi et voilà il risultato "infuocato". Tanti i look che Belen ha cambiato nella sua carriera. L'abbiamo vista scura, quasi nera ai tempi di Sanremo, mora agli esordi e poi bionda quando stava con Corona, con le meches, liscia e mossa... E con tutte le acconciature e tutti i look sempre bellissima. Voi come la preferite?