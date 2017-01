Belen Rodriguez, bianco e nero a nudo

11:18 - I bigodini nei capelli, sdraiata sul lettino, senza nulla addosso, il tattoo sul braccio ben in evidenza, Belen si prepara per uno shooting e si fa truccare: "Ready for a great international campaign!!!!". Poi rieccola in un primo piano mentre asciuga i capelli, le spalle nude, seducente e sexy anche nella fase di preparazione.

Instancabile e super attiva la showgirl argentina non si ferma un minuto e da quando si è sposata sembra addirittura più inarrestabile. Impegnata su più fronti, si destreggia tra televisione, passerella e servizi fotografici. Ma nulla le impedisce di continuare a fare la moglie, innamorata e tenera, come mostrano gli scatti postati insieme a Stefano de Martino e la mamma del piccolo Santiago, sempre protagonista di innumerevoli scatti social. Non mancano anche le solite polemiche e i soliti battibecchi al vetriolo a fare da contorno, ma tutto fa spettacolo, Belen lo sa e sa anche che "the show must go on", specie quando si è delle stelle come lei.