Belen: "Nel 2014 il secondo figlio"

13:33 - "La prossima estate, se Dio vorrà, vorrei rimanere incinta di nuovo, magari avere una figlia femmina". Così Belen al settimanale Chi. Intanto si gode la vacanza in Patagonia con Stefano De Martino. “Baci dalla fine del mondo” cinguetta lui. La showgirl argentina e il marito dopo aver raggiunto per le vacanze di Natale i famigliari a Buenos Aires, hanno lasciato ai nonni il piccolo Santiago e si sono concessi una fuga romantica.

Dal trekking alla leggenda del Gauchito Gil, passando per una natura incontaminata e due cuori innamorati, il tutto documentato su Instagram. Soli, zaino in spalla e fotocamera in mano, Belen e Stefano hanno cominciato il loro viaggio attraverso le bellezze della Patagonia. Lontani da tutto e da tutti, ma senza dimenticare i followers. E così scatto dopo scatto è possibile seguirli in questa avventura “alla fine del mondo” (come scrive De Martino sul suo profilo social).



”Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore” cinguetta il ballerino. Belen posta un bacio appassionato e scrive “Mi viene in mente solo l'amore”. Non c'è che dire il Capodanno dei De Martino sarà molto romantica.