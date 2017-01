Belen e Stefano De Martino, una notte di passione

10:12 - Belen e Stefano nudi, stesi nel letto con occhi sognanti. Uno scatto ad alto tasso erotico compare nel profilo Instagram della showgirl e tanto basta per scatenare i followers che commentano la notte di passione dei neosposi. “Segni sul collo di Stefano” fa notare qualcuno. “Siete bellissimi” aggiunge un altro, “W l'amore” scrivono ancora.

Il film della storia d'amore tra i due prosegue e Belen riporta passo dopo passo la vita matrimoniale con De Martino: dalla gita in barca in compagnia del piccolo Santiago alla notte di passione con il marito, alle buffe immagini di un video girato in auto con le patatine fritte nel naso.



Belen e Stefano sono la coppia del momento e i fan li seguono ovunque... anche in camera da letto. E così ecco l'immagine dei due nudi stesi l'uno a fianco dell'altra.