Belen come Santiago

10:40 - Belen posta una foto da bambina e subito scatta il confronto con Santiago . Tutto inutile: il bimbo assomiglia sempre più a papà Stefano De Martino, con la faccia da "scugnizzo" e lo sguardo furbetto. Certo, guardando come è oggi, quella bimba non assomiglia per nulla a lei. Chi poteva immaginare che dietro quel visino dagli occhioni tenerissimi si nascondesse una sexy femme fatale?

L'argentina continua a destreggiarsi abilmente tra il suo ruolo da genitore e il lavoro da showgirl, senza mai dimenticarsi del maritino. Sensuale e provocante come sempre, la caliente Rodriguez sa bene come tenersi stretti gli uomini di casa. Intanto Santiaguito ha pronunciato la sua prima parola "social" che non poteva che essere "mamma". La parlantina, almeno, l'ha presa da lei.