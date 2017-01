21 dicembre 2013 Belen, camicetta troppo stretta e trasparente: seno in bella vista durante una cena A tavola con Stefano sorride davanti ai piatti di carne argentina Tweet google 0 Invia ad un amico

14:57 - “L'unica donna perfetta col reggiseno bianco sotto la camicetta nera... Ma come fa?” chiede un follower davanti all'immagine di una Belen sexy, raggiante, estremamente sensuale e intrigante. E' seduta a tavola con il marito Stefano De Martino e gli amici, stanno mangiando carne argentina per una festa prenatalizia in grande stile. La showgirl indossa una camicia trasparente e tanto stretta che i bottoncini faticano a contenere il seno.

Belen sembra essere appena uscita da uno spot pubblicitario o scesa da una passerella. Capelli raccolti in una coda di cavallo, rossetto rosso fuoco sulle labbra grandi e occhi truccati e seducenti. Sorride all'obiettivo mostrando il suo look. La scelta della camicia trasparente è quanto mai azzeccata. Stretta e completamente aperta sul décolleté lascia intravedere non solo il reggiseno ma anche la pelle nuda della showgirl. A raffica piovono i commenti dei followers su Instagram.