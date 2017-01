10:44 - Slip e reggiseno sull'altalena immersa nel verde della campagna. Un panorama mozzafiato per l'ennesima cartolina social di Belen Rodriguez. La sposina è in campagna e adora stare in mezzo alla natura. Anche se addosso ha solo la biancheria intima. Le ultime immagini postate su Instagram da Belen raccontano di un paesaggio romantico e silenzioso animato solo dal suono dell'altalena che culla le curve della showgirl e dai colori sensuali del corpo dell'argentina mezzo nudo.