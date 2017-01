30 novembre 2013 Beckingham Palace, la reggia da 30 milioni di sterline di David e Victoria Otto le camere da letto e sette i bagni, ma non mancheranno una passerella, una cascata, due stanze per gli stivali e un armadio meccanico Tweet google 0 Invia ad un amico

12:27 - Stavolta la famiglia reale inglese non c'entra. Almeno non quella dal sangue blu. A far parlare sono i "principi" del gossip britannico, David e Victoria Beckam. Secondo quanto riferito dal "Daily Mail", la coppia vip avrebbe comprato una nuova residenza, subito battezzata Beckingham Palace, nel quartiere di Chelsea, nel cuore di Londra. Una spa per mani e capelli, una passerella , una cascata, una porta segreta nella libreria: c'è davvero di tutto nella residenza da 30 milioni di sterline. Otto le camere da letto e sette i bagni.

Victoria ha incaricato la designer di interni e amica Kelly Hoppen di ristrutturare gli 830metri quadrati della dimora, con un budget che supererà alla fine i 5 milioni di sterline. La facciata esterna non sarà modificabile perché di rilevanza astorica, ma lo spazio interno verrà stravolto per accontentare le richieste della coppia vip.



Al piano inferiore ci sarà una spaziosa palestra e un'area massaggi, una sorta di lussuoso centro benessere casalingo che includerà quattro lettini per massaggi , una vasca di pesci con proprietà calmanti e una fontana con cascata a parete. Ci saranno anche due stanze dedicate a una passione dell'ex SpyceGirl, gli stivali.



Non mancherà la sala giochi per i quattro figli della coppia e un ufficio per Victoria con tanto di accesso segreto, nascosto nella libreria. Un intero piano della dimora sarà consacrato alla coppia: cuore della suite padronale sarà la mega cabina armadio dove Posh Spice potrà testare gli abiti su una vera e propria passerella.



Gli abiti saranno collocati su un espositore meccanico (tipo quello usato dalle tintorie): si tiene premuto un pulsante finché non arriva il vestito desiderato. A fianco dell'armadio (si fa per dire) ci sarà la sala trucco e parrucco, attrezzata anche per la nail art.