Barbara Chiappini è diventata mamma

15:10 - La prima ad annunciarlo è stata Barbara d'Urso che, con un cinguettio dolcissimo, fa le congratulazioni alla mamma:"Tanti auguri e un grosso bacio a Barbara Chiappini che è diventata mamma della bellissima Sveva Lucia!!". L'attrice showgirl, sposata da due anni con il manager Carlo Marini Agostini aveva annunciato la gravidanza al settimanale Di Più.

Una gravidanza tanto desiderata dalla coppia che stava quasi per ricorrere alla fecondazione assistita. Poi, invece, tutto è accaduto naturalmente. “Non vedo l'ora di partorire per vivere quello che sarà il giorno più bello della mia vita” confidava qualche tempo fa la Chiappini ed eccola finalmente accontentata. Il secondo nome della bambina, Lucia, è in ricordo della mamma della showgirl scomparsa tanti anni fa.