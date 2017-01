Bar Refaeli, scivolata irresistibile in bikini

12:18 - Gli sport acquatici sono il suo forte e il bikini il suo... “pezzo forte”! Bar Refaeli posta su Instagram l'ennesimo video che la ritrae in mare. Questa volta la top model israeliana ha scelto lo scivolo per divertirsi, mostrando acrobazie sensuali con un irresistibile bikini. Un gioco da ragazzi lasciarsi andare e lanciarsi tra le onde e il suo due pezzi resta sempre al top.

E' solo l'ultimo avvistamento social della Refaeli “acrobata in acqua”. Biondissima, con i capelli sciolti sulle spalle, ma tirati indietro per lasciare libero il viso, Bar si rilassa dopo le ultime fatiche pubblicitarie (video intriganti in tv e pose seducenti sulle riviste) con qualche gioco in mare. L'avevamo già vista alle prese con il surf, un'impresa arduo ma decisamente irresistibile agli occhi dei fan della ex fidanzata di Leonardo Di Caprio.