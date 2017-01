Bar Refaeli è uno schianto sul surf

10:56 - Il surf diventa uno sport terribilmente sexy quando a praticarlo è una top model seducente come Bar Refaeli. Nelle acque israeliane si diverte a cimentarsi con la tavola in tutte le sue declinazioni. Prima con il paddle boaring, in piedi con un remo solo, poi con il wake surfing, si fa trainare da una barca. Comunque la si vede la Refaeli è bellissima e pure brava.

“Mare israeliano+montagne giordane=un weekend perfetto”, scrive sul suo profilo social la 28enne dal fisico mozzafiato, ex fidanzata di Leonardo Di Caprio. Bar è in vacanza nella sua terra natale e si diverte in spiaggia e in mare documentando le sue avventure con cartoline intriganti in cui le sue curve paiono sempre in primo piano.