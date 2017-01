Bar Refaeli, coniglietta sexy

09:57 - Orecchie da coniglietta, leggings di pelle strettissimi e una maglietta trasparente con reggiseno in bella vista così Bar Refaeli si muove a ritmo di musica in una danza a dir poco sensuale. Movenze feline e corpo mozzafiato, la modella brasiliana incanta pur tenendosi tutti i vestiti addosso. Sarà lo sguardo da eterna ragazzina? O quel sorriso che nasconde uno spiccato savoir faire maturato in anni di passerelle?

Le armi di seduzione di Bar sono così affilate da aver conquistato anche Carolina Lemke, designer di occhiali berlinese che l'ha scelta come testimonial per la sua nuova collezione. La Refaeli, conduttrice di X-Factor Israele, colleziona un successo dietro l'altro in campo lavorativo ma langue in quello sentimentale. Nessun fidanzato al suo fianco da quando il bel Di Caprio le ha spezzato il cuore. I fan sono avvisati: la coniglietta sexy è in cerca di un fidanzato.