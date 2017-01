Bagno bollente per Roberta Morise

10:59 - Roberta Morise si fotografa a mollo nella vasca. Nuda e coperta solo di schiuma, la conduttrice si rilassa dopo una giornata di lavoro. Dall'acqua emerge parte del generoso décolleté e lei guarda languidamente l'obiettivo appoggiata al bordo. Momento intimo condiviso a beneficio degli ammiratori che la seguono sui social network.

In un'altra istantanea, Roberta soffia sulle bolle che la ricoprono. Non è la prima volta che l'ex professoressa de "L'eredità" delizia i fan con le immagini dalla toilette. Prima spiritosa, con l'asciugamano a mo' di turbante o la cuffietta, adesso sembra aver fatto una svolta sexy, non più smorfiette ma una peccaminosa complicità...