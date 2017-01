Aveva stile già da piccola, riconosci la famosa?

11:00 - Biondina, occhi birichini, aria dolce e sorriso malizioso. Avete riconosciuto la piccola sportiva in erba destinata a macinare chilometri e chilometri in acqua a grandi bracciate? Ecco Federica Pellegrini negli scatti natalizi di qualche anno fa insieme ai famigliari. In vista delle feste la “mafaldina” ha regalato un po' di ricordi ai fan e ha inaugurato così il suo countdown per il 25 dicembre.

Abitino delle feste con colletto bianco e particolari in tartan, cerchietto trendy da scolaretta in testa. La Pellegrini era mondana e glamour anche da piccola e il suo sorriso nel tempo ha fatto perdere la testa a più di un fidanzato. Ultimo solo in ordine di tempo Filippo Magnini.



Con lo stesso sorriso sereno e motivato affronterà gli Europei di nuoto pronta a raccogliere altre medaglie, dopo le dieci già conquistate in vasca nell'ultima kermesse europea.