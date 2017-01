Antonia Garrn, la ex di DiCaprio in topless

12:17 - Altro che freddo inverno per Antonia Garrn, la modella tedesca, ex fidanzata di Leonardo DiCaprio, si immerge nel mare di St.Barth per uno shooting, con una canottiera bianca e trasparente che bagnata si attacca alla pelle con effetto topless. Un vero spettacolo.

DiCaprio le sceglie tutte "uguali", bellissime e sexy, ma soprattutto disinibite e giovanissime. L'ultima in ordine cronologico sarebbe una brasiliana Kat Torres, 24 anni, ma con Toni Garrn è finita da pochissimo. Modella, come quasi tutte le precedenti fidanzate dell'attore, da Gisele Bundchen a Bar Refaeli, anche Antonia Garrn, Angelo di Victoria's Secret, sfoggia curve mozzafiato, un corpo sinuoso dalle forme perfette e sex appeal da vendere. Ma soprattutto è poco più che una ragazzina. Classe 1992 e 18 anni di differenza da DiCaprio.



In tenuta "bagnata" con la canotta aderente alla pelle, il suo décolleté è da capogiro. Si capisce come il bel Leo abbia davvero buon gusto per le... toy girls!