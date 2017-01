Antonella Clerici, sensuale 30enne

16:57 - Ha compiuto 50 anni pochi giorni fa, festeggiando il suo compleanno in diretta tv. Di lei, Antonella Clerici, il pubblico del piccolo schermo, di cui è regina incontrastata, ama tutto, il sorriso radioso, quell'aria da fatina buona, le forme morbide da mamma, la bellezza senza età. Rieccola come non ce la si aspetta, giovanissima e ancora semi sconosciuta, mentre ammicca, carica di sensualità, nell'obiettivo di Bruno Oliviero, in body di pizzo.

Correvano gli anni Novanta e Antonella viveva a Legnano, dove è nata, con il primo marito, Giuseppe Motta, ex giocatore di basket. In televisione stava muovendo i primi passi, aveva debuttato a Telereporter nel 1985 come annunciatrice, ma presto era arrivata la conduzione di "Dribbling" e "Domenica Sprint". Un trampolino di lancio. Da lì in poi una strada tutta in discesa fino al passaggio a Mediaset, all'inizio del 2000 e ai successi al Festival di Sanremo e "La prova del cuoco", il suo gioiello, il suo ducato.



Di tempo ne è passato, Antonella ha compiuto 50 anni, tutti splendidamente portati. Lo spirito giovanile è stato sempre il suo fiore all'occhiello, e lo dimostrano le sue scelte coraggiose, una figlia in età tardiva (46 anni), avuta da un uomo ben più giovane di lei, Eddy Martens, il suo look colorato e a volte un po' stravagante e quell'autoironia, che la rende ancora più bella e intrigante, man mano che gli anni si rincorrono. Negli scatti di Oliviero, giovane e sensuale, senza un pizzico di volgarità, Antonella è già la prima donna che conosciamo, in quello sguardo il fotografo delle dive ha colto tutto, determinazione e fragilità, dolcezza e forza, caratteristiche che le hanno portato fortuna e ancora oggi la contraddistinguono e la rendono una delle beniamine più amate del piccolo schermo.