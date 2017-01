Antonella Clerici per i suoi 50 anni fugge con Eddy e Maelle

09:58 - Tra pochi giorni compirà 50 anni, ma per festeggiare questa ricorrenza vorrebbe scappare. Solo con il compagno Eddy e la figlia Maelle. Antonella Clerici si confessa al settimanale Oggi: “Lui vive a Roma con me. La scorsa estate, avevamo deciso di prendere ciascuno la propria strada. Ma poi è venuto a trovare la nostra Maelle e non se n’è più andato. Adesso, piano piano e con grande fatica, ci siamo rimessi in gioco come coppia”.

“Ho sempre fatto scelte di cuore e le ho condivise. Lotto per i miei sentimenti e così è stato per la storia con Eddy, la più importante. Mi chiedono: “È tornato, non è tornato, ma che fa?”. E allora io dico che siamo sempre in prova e lo saremo tutta la vita. Perché ho capito che non potremo mai abbassare la guardia, né io né lui: abbiamo età, culture e caratteri troppo diversi. La nostra è una lotta quotidiana per stare insieme, ma ci stiamo provando” ha aggiunto al Clerici, che il prossimo 6 dicembre festeggerà il compleanno.



“Lavorare insieme è stato uno sbaglio. Eddy è più giovane e fare coppia con una donna famosa porta all’insofferenza”, ha spiegato e ha svelato la grande lezione che le ha dato questa esperienza: “Ho imparato che non bisogna annullarsi, perché non si ottiene amore ma la disistima di se stessi e dell’altro. Per esempio: quando cucinavo una bistecca, il pezzo più bello era sempre per Eddy; adesso, ogni tanto, lo tengo per me. Ancora: Eddy va a letto tardissimo e prima stavo in piedi fino alle 2 di notte, pur di fargli compagnia; ora se ho sonno vado a letto. La donna geisha non paga”.