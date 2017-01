Antonella Clerici, con Eddy gioca d'anticipo

10:08 - Hanno giocato d'anticipo. Anziché prendere il volo per l'ultimo dell'anno, Antonella Clerici ed Eddy Martens, si sono concessi una piccola fuga prenatalizia, a conferma che la loro storia procede senza scossoni. E il compagno della presentatrice alla vigilia di Natale ha cinguettato ironico mostrando una foto del baccalà: “Doveva essere un fritto di baccalà... dopo 13 anni di Prova del cuoco... Povero me”.

Prima delle feste la coppia, come mostrano le foto di Novella 2000, si è rilassata facendo shopping fuori Roma. Antonella, Eddy e la piccola Maelle erano stati pizzicati insieme e felici all'aeroporto, in partenza per una gita in famiglia. Poi Natale a casa e ora non resta che aspettare per scoprire come festeggeranno il nuovo anno.