Anna Tatangelo, trasparenze sexy

11:29 - "Che tristezza la dieta!!!!!! Minestrone o Pizza?" cinguetta una pensierosa Anna Tatangelo tra un piatto e l'altro. La cantante non sa cosa scegliere ma appare evidente che la dieta è l'ultima cosa di cui ha bisogno, visto le sue foto social. Gambe sottili, toniche e leggings trasparenti, la Tatangelo ammalia anche mentre posa stravaccata sul divano.

Tra palestra e dieta ferrea, il corpo della compagna di Gigi D'Alessio può certo permettersi qualche sgarro. Décolleté in bella vista, fasciato da una canotta bianca che ne esalta la prosperità, e gambe sempre avvolte dagli inseparabili fuseaux, la Tantagelo non ha certo bisogno di altre armi di seduzione.



Reduce dal successo del programma "Questi siamo noi", che l'ha vista protagonista insieme al marito di uno show canoro di altissimo livello, mentre continua a preparare il suo nuovo album. A pensarci bene, per rendere il tutto ancora più perfetto manca solo la proposta di Gigi, ma i due a tal proposito fanno orecchie da mercante e si coccolano il piccolo Andrea.