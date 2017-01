Anna Tatangelo sfoggia il suo lato B

13:01 - Pochi giorni fa aveva annunciato su Twitter una sorpresa e subito i fan più maliziosi avevano pensato ad una nuova gravidanza. Anna Tatangelo però, ha subito smentito cinguettando sorniona: "Pancino sospetto? Avranno confuso lato ;) Daje... ! La sorpresa sarà un'altraaaaa! Seguitemi!" mostrandosi in tenuta sportiva. In effetti il lato B della cantante appare particolarmente in forma: merito del costante allenamento in palestra?

- Poco importa quale sia il suo segreto, il fisico di Anna si lascia ammirare e lei lo sa bene. Struccata o super-sexy, la giovane cantante delizia spesso i suoi followers con scatti privati che mostrano le sue curve sinuose.



Nessuna gravidanza ma con Gigi D'Alessio va a gonfie vele e in arrivo c'è un nuovo disco. Quel lato B così pronunciato pare portarle molta fortuna...