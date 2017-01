Anna Tatangelo casalinga tuttofare

11:36 - Sembra quasi di sentire la sigla di Casa Vianello sfogliando l'album digitale di Anna Tatangelo. La cantante compagna di Gigi D'Alessio, a giudicare dalle foto, è una casalinga talmente perfetta da far impallidire quelle degli spot degli anni Cinquanta. Non ci sfugge nulla di casa D'Alessio, dalla preparazione dei pasti ai giochi con i piccoli.

Ecco allora che super Anna si immortala con le mani in pasta tutta presa dalle graffe, mentre mescola la salsa al pomodoro in un pentolone (con il regista Roberto Cenci) e alle prese con i mattoncini per le costruzioni con la didascalia: "Dopo la mattinata in sala prove è l'ora di un progetto con mio figlio!!!!! Casa, Scuola e Supermercato!!!"



Ovviamente, non si tratta delle classiche realizzazioni sbilenche che di solito i bambini fanno con questo tipo di giochino, ma di edifici quasi perfetti con tanto di piscina e trampolino. Tutto in grande per Anna e Gigi che, tra l'altro, vedremo presto in tv in "Questi siamo noi", uno show che andrà in onda su Canale cinque a fine novembre.