Andressa Urach, Miss Bum Bum anche di seno

01:32 - Miss Bum Bum Brasile mostra di avere ben altre "doti" fisiche da sfoggiare, oltre ad un lato B da record. La sexy modella carioca Andressa Urach, in spiaggia a Miami, si toglie il reggiseno e resta in tanga, seno giunonico in libertà...

- Forme da urlo e curve da competizione, Andressa, che pare abbia fatto "impazzire" persino Cristiano Ronaldo con le sue conturbanti e prosperoso grazie, incarna sicuramente il sogno erotico per eccellenza di ogni uomo.



Gli scatti in mezzo al mare della Florida, con quel topless che sfida ogni legge di gravità e lascia poco spazio all'immaginazione, farebbero perdere la testa a chiunque. Miss Bum Bum si fa accarezzare dalle onde e dall'acqua del mare e invita a sognare.