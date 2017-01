Anais Zanotti, seminuda sul bagnasciuga

13:20 - Tintarella semi integrale pre-natalizia per la modella francese Anais Zanotti. In topless e perizoma sul bagnasciuga di Miami la sexy Playmate mostra tutti i suoi lati migliori.

Coniglietta per Playboy, come ricorda lei stessa su Twitter, dove si diletta in una serie di autoscatti bollenti in stile "sexy selfie" e cover girl di FHM, Anais sa valorizzare al meglio le sue curve. Via il reggiseno per evitare i segni dei laccetti, così anti estetici e slip minimal con filo interdentale che ben evidenziano le sue forme conturbanti. La giovane modella francese non tiene nascosto nulla, anzi mette bene in mostra tutto il suo potenziale. Osare le piace tra le sue passioni c'è il paracadutismo con oltre 900 lanci all'attivo. Una top che fa volare la fantasia!