Alyssa Miller coperta solo di pizzo

16:49 - Coroncina di fiori in testa, capelli raccolti e trucco leggero, Alyssa Miller sembra una ninfa dei boschi. Balconcino di raso color avorio e culotte di pizzo che velano appena quello che si dovrebbe solo immaginare. A coprire il corpo perfetto della modella americana è l'intimo della nuova collezione firmata Intimissimi. Sensuale e provocante, non è la prima volta che la top posa per questo tipo di shooting.

Ecco che, seducente, ammicca al fotografo in questi scatti "rubati" durante il back-stage. Alyssa sfoggia sicura tutto il suo charme mentre indossa il completino di seta nero con un reggiseno carioca che valorizza il suo seno grazie anche alle maliziose strisce di tessuto posizionate ad hoc. E che dire di quei volant che leggeri si appoggiano sul suo lato B? La Miller sa il fatto suo quando si tratta di restare in... mutande!