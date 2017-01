Alessia Ventura, bikini fuori stagione

09:19 - Da Miami alla Jamaica, Alessia Ventura è impegnata negli shooting e regala cartoline mozzafiato in bikini. La ex letterina posa in bikini rosso-arancio e durante una corsetta sul lungomare si lascia sfuggire pure un capezzolo. Capelli sciolti sulle spalle, look sportivissimo, scarpe da ginnastica ai piedi, Alessia ammicca e mostra il suo fisico sinuoso.

Ma basta un po' di jogging per mettere a rischio il bikini e lasciar strabordare il seno. E così sbuca un capezzolo malizioso che non sfugge ai flash. Ma lei sorride e lascia...correre!



Qualche giorno fa la showgirl era finita all'asta per una causa benefica e online un fan aveva offerto mille euro per trascorrere qualche ora con la sua beniamina preferita.