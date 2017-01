Alessia Reato, seno incontenibile

10:01 - Un abito rosso sfavillante, con un bustino strettissimo, forse troppo. E così Alessia Reato durante un evento romano è un'esplosione di forme. Quando era sul bancone di Striscia con la collega Giulia Calcaterra non aveva mai mostrato un seno così florido e prosperoso come quello che ha sfoggiato l'altra sera. Merito del vestito di qualche taglia meno che ha regalato un siparietto piccante da tenere d'occhio.

Pareva che il suo seno strizzato potesse sfuggire da un momento all'altro, così gli obiettivi dei fotografi non lo hanno perso di vista. Ma nonostante le posizioni della ex velina, stretta su se stessa, piegata in avanti, messa di profilo, offrissero cartoline sempre più erotiche, nulla è sgusciato fuori e i capezzoli sono riusciti a rimanere nascosti dietro il bustino incollato al corpo della Reato.