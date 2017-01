Alessia Marcuzzi, una prova costume bollente

11:59 - Altro che freddo e neve, Alessia Marcuzzi è pronta a tuffarsi in acqua. Su Instagram la conduttrice ha condiviso con i fan la sua prova costume, ringraziando per il regalo l'amica Federica Pellegrini. "Grazie per questo bellissimo costume! Ma se adesso mi butto in piscina nuoto veloce come lei?" cinguetta divertita Alessia, fasciata in un olimpionico bianco e nero che fa fatica a contenere il suo generoso décolleté.

Alessia non sfigura e anche con l'inverno alle porte passa a pieni voti la prova costume, facendo incetta di complimenti tra i suoi follower. Il modello, però, è un po' troppo attillato nella parte superiore e l'autoscatto si fa piccante. Il seno infatti sguscia via da un lato e fa volare la fantasia dei maschietti.