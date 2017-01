Alessia Fabiani mostra il lato B in palestra

15:26 - Una ex Letterina da non perdere mai di vista? La B. Già perché è il lato B di Alessia Fabiani ad attirare l'attenzione social grazie a un filmato girato in palestra che mostra come la showgirl, mamma di due gemellini, lavori sodo per mantenersi in forma. Ma i risultati si vedono eccome! Cellulare alla mano, Alessia si fa riprendere mentre fa esercizi mirati al fondoschiena e mette in primo piano un posteriore perfetto.

Dopo averla vista impegnata a teatro e reinventata fashion blogger, la Fabiani diventa protagonista dello schermo social con un video sportivo ma sensualissimo. Corpo intrigante e sexy, Alessia si muove con eleganza sul tappetino della palestra e mostra retrospettive da capogiro ai followers. E festeggia così i suoi 37 anni con un filmato da far invidia alle showgirl più sgallettate.