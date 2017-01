Alessandra Ambrosio, scollatura mozzafiato

10:05 - Alessandra Ambrosio arriva sul red carpet del galà Amfar insieme al fidanzato Jamie Mazur ed incanta tutti. L'abito di paillettes color cipria indossato dall'Angelo di Victoria's Secret regala una scollatura davvero mozzafiato, che lasciava intravedere le sue forme generose. Décolleté in bella vista e addominali scolpiti, la brasiliana sa come ammaliare i fotografi senza mai essere volgare.

Mamma di due splendidi bambini, che spesso porta con sé sul set, l'Ambrosio è una delle poche super top ad aver ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Da bambina, a soli 11 anni, si è fatta correggere le orecchie a sventola mentre negli anni è intervenuta su occhi e gambe.



Anche se aiutato dal bisturi, il suo corpo rimane pur sempre quello di un Angelo e lo sa bene anche il fidanzato che sembra non staccarle mai gli occhi di dosso. In una foto social scattata durante la serata, la modella mostra il suo segnaposto con il cognome "Mazur" e un sorriso malizioso. Che sia arrivato il tempo delle nozze? I due fanno coppia fissa da più di sei anni e insieme hanno avuto i piccoli Anja Louise e Noah Phoneix. Il "sì" potrebbe essere l'ultimo passo per una perfetta storia d'amore...