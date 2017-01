Alena Seredova, shooting mozzafiato

09:28 - Alena Seredova seminuda nella vasca da bagno. No, non è l'ennesimo selfie intimo nella stanza del trucco ma un vero e proprio shooting. La splendida moglie di Gigi Buffon posa per una rivista ceca e si dimostra, ancora una volta, la capolista delle Wags italiane. Sensuale come non mai, fasciata da pizzo che lascia intravedere la lingerie, appena bagnata dall'acqua, Alena incarna il perfetto sogno erotico.

Modella per carriera ma, ormai, mamma e moglie per amore, raramente la Seredova si concede qualche scatto bollente. Eppure quello su Glanc è uno di quei servizi che difficilmente si dimentica. Nessun nudo ma solo trasparenze e giochi d'acqua, quel vedo e non vedo che stuzzica malizia e fantasia. Rosetto rosso e sguardo sensuale, la moglie del capitano degli Azzurri non ha nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani.