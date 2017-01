Alena Seredova e Gigi Buffon: "Fango sul nostro amore"

11:13 - Eliminata la Juve, promosso Buffon. Se sul terreno di gioco la sua squadra non ha rimediato la vittoria, va meglio in famiglia, dove Gigi sembra aver ritrovato la serenità con Alena. Dopo le voci di crisi di coppia circolate sul web, la Seredova scende in campo per difendere il suo amore: “Non accetto che si getti fango sulla nostra vita privata”, ha dichiarato al settimanale Nuovo.

“Facciamo poca vita mondana perché abbiamo due figli e tanti impegni più interessanti cui dedicarci” ha continuato la signora Buffon, che in questi giorni ha seguito il marito con i figli per la partitissima della Juventus in Turchia.



Ma se la si vede poco alle feste e ai party, Alena ultimamente si è scatenata sui social. Posta immagini e cinguetta, passando dalle foto sensuali che la ritraggono sexy e osé sulle riviste agli scatti casalinghi con i due figli avuti dal portierone.